Ilva, Melucci: se anticipano investimenti su ambiente vuol dire che siamo incisivi

“Se fosse confermata la possibilità che l’Amministrazione Straordinaria di Ilva anticipi gli investimenti in tema ambientale, a cominciare dalla copertura dei parchi minerali, saremmo lieti di valutare che l’azione degli enti locali sta risultando particolarmente incisiva a tutela dei cittadini”. Lo dice il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci che aggiunge: “Ci aveva, in effetti, sorpreso la posizione di ieri sera del Viceministro bellanova, che con ruvidità minacciava di rinviare ogni relazione tra azienda e territorio al termine dei negoziati che si stanno intraprendendo in questi giorni. La nostra soddisfazione sarà comunque piena quando, oltre alla verifica puntuale di questo nuovo orientamento, anche la questione dell’indotto e dell’avvio delle bonifiche troverà l’adeguata attenzione”.