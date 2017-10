Ilva, M5S Taranto: l’Accordo di Programma è l’unica soluzione

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del M5S Taranto su esuberi Ilva, con le dichiarazioni dei Portavoce al Consiglio Comunale Francesco Nevoli e Massimo Battista.

3.200 esuberi a Taranto (su 10.800 lavoratori), ecco il piano occupazionale di AM InvestCo, la nuova proprietà dell’Ilva. 4.000 esuberi totali con lo stabilimento di Taranto che passerebbe a 7.600 tra operai, quadri e impiegati. Lo avevamo detto, Mittal e Marcegaglia avrebbero acquisito solo quote di mercato qui, per questo l’unica soluzione per salvare il lavoro, tutelare la salute e il territorio e far ripartire Taranto è un Accordo di Programma, sull’esempio normativo di quello di Genova, per la chiusura di tutte le fonti inquinanti, bonifica, decontaminazione con la forza lavoro attualmente presente in Ilva e riconversione economica. Continua il ricatto occupazionale, continua il ricatto salute/lavoro per Taranto e noi non possiamo più accettarlo. Il M5S continua a lavorare a ogni livello perché riconvertire si può.