Ilva, l’avvertimento della Fiom Cgil: attenti a polpetta avvelenata

“Per la Fiom di Genova è evidente il tentativo da parte del Governo di scippare, nella ‘trattativa’ paludosa a Roma, l’accordo di programma di Genova. Nell’augurarsi che le altre organizzazioni sindacali unitamente alla Regione e al Comune e agli altri firmatari non accettino o avvallino la polpetta avvelenata, che serve solo a giustificare il furto dell’accordo di programma per Genova, la Fiom dichiara che farà tutto il possibile perché l’accordo stesso venga rispettato”. Lo si legge in una nota della Fiom genovese.

Ricordiamo che al tavolo Ilva tenuto oggi al Ministero dello Sviluppo Economico, ArcelorMittal “ha confermato i suoi impegni ad occupare almeno 10.000 addetti” ArcelorMittal ha inoltre “riconosciuto l’attuale struttura salariale di Ilva, specificatamente nelle parti fisse e variabili e si è impegnata a rispecchiarla nella sua offerta relativa all’occupazione”. ArcelorMittal si è anche “impegnata a riconoscere l’anzianità di servizio in Ilva e si è detta aperta a discutere il possibile riconoscimento dei contratti esistenti e dei relativi diritti”.