Ilva, Laghi: da Arcelor 1,1 mld per il Piano ambientale

“Am Investco Italy investirà circa 1,1 miliardi per realizzare il Piano ambientale previsto dal suo Piano Industriale”. Lo ha annunciato Enrico Laghi commissario straordinario dell’Ilva in audizione in Commissione Industria alla Camera. A questa cifra si aggiungerà un altro “miliardo e 83 milioni di euro” provenienti dall’accordo intervenuto con i Riva. Quest’ultima cifra sarà utilizzata per bonificare e decontaminare le zone esterne a quelle trasferite a Am Investco, ha spiegato.

“In totale – ha aggiunto Laghi – per risanare Taranto” riportandola a una situazione precedente ai danni ambientali causati dalla precedente gestione dell’Ilva “saranno investiti piu’ di 2 miliardi di euro provenienti da privati”. I fondi Riva saranno usati per bonificare tutte le aree di Taranto estranee al sito acquisito. Dei fondi provenienti dal patteggiamento Riva, 1,083 mld “sono attualmente – ha detto Laghi – sul conto corrente di Tesoreria”. Mentre altri 150 milioni sono sui conti dell’Amministrazione Straordinaria. (Ansa)