Ilva, la Fiom Cgil ai Commissari: stop a consulenze e sprechi inutili

Fim, Fiom e Uilm, nei giorni scorsi, hanno denunciato l’atteggiamento dei Commissari Straordinari in merito ad incomprensibili scelte aziendali che gravano sui già negativi bilanci di Ilva. Alla questione si aggiunge un altro tassello.

“Questa mattina – viene spiegato in una nota stampa a firma di Francesco Brigati (Fiom Cgil) – è stata notata la presenza in stabilimento di personale in consulenza, al quale è stato rinnovato il contratto per un ulteriore periodo non ben precisato. Ritengo inammissibile tale atteggiamento dei Commissari, di fronte alla difficile fase che stanno attraversando i lavoratori, in particolare quelli del tubifico, che continuano a pagare per le scelte sbagliate di chi sta gestendo la più difficile fase legata alla cessione di ilva, utilizzando i vecchi meccanismi che privilegiano i “soliti noti”. Il governo deve smetterla con i continui proclami e lavorare seriamente per risolvere la questione ambientale e occupazionale, ed evitare ancora una volta che a pagare siano i lavoratori e il territorio. I Commissari diano un segnale di cambiamento, a partire dalle consulenze fino ad arrivare agli sprechi inutili sperperati in questi anni di amministrazione straordinaria”.