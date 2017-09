Ilva, istituzioni liguri convocate a Roma per il rinnovo dei lavori socialmente utili

GENOVA – Si svolgerà martedì 19 settembre alle 9 a Roma, presso il ministero dello sviluppo economico, un incontro tra il governo e le istituzioni locali genovesi e liguri per discutere dell’integrazione salariale per i dipendenti dell’Ilva di Cornigliano. Ne dà notizia il sito ligure Primocanale.it.

Alla riunione, convocata sarà presente il viceministro Teresa Bellanova. Per le istituzioni locali siederanno al tavolo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti insieme agli assessori allo sviluppo economico Edoardo Rixi e al Lavoro Gianni Berrino e all’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova Giancarlo Vinacci, in sostituzione del sindaco Marco Bucci, impegnato a Genova per la discussione sulle linee programmatiche del mandato in consiglio comunale.

La riunione è convocata in vista della scadenza, il 30 settembre prossimo, dei lavori di pubblica utilità che integrano il salario di 390 operai dell’Ilva di Genova. Resta comunque convocata per il 20 settembre l’assemblea dei lavoratori Ilva di Genova. Subito dopo partirà una nuova mobilitazione con corteo per le vie cittadine. Un modo, secondo i sindacati, per attirare l’attenzione sul ‘silenzio del governo’, visto che le sigle non sono state ancora convocate.