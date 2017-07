Ilva: gli autotrasportatori rinviano (per ora) la sospensione del servizio

“Autotrasportatori ILVA, decisione rinviata: la sospensione del servizio, per ora, non ci sarà: si attende infatti il via libera all’emendamento che conferma il diritto alla prededucibilità dei crediti” annunciano le associazioni di categoria Anita, Unatras e Fisi, che si sono riunite a Milano.

“L’incontro è servito per esaminare la situazione determinatasi dopo che il Tribunale di Milano ha deciso di non riconoscere la prededucibilità dei vecchi crediti vantati dalle imprese stesse – spiegano -, che era stata invece riconosciuta dal governo a gennaio 2015. Quest’inversione di rotta – dicono gli imprenditori – mette a repentaglio l’operatività delle nostre aziende, che, stanti così le cose, non potranno recuperare le somme sulle quali legittimamente contavano».