Ilva, Genitori Tarantini: veglia di raccoglimento per commemorare i morti

Il comitato “Genitori tarantini” invita l’intera cittadinanza a partecipare, dalle ore 16,00 del giorno 1 novembre alla veglia di raccoglimento che si terrà nello spazio attiguo alla portineria D dello stabilimento ILVA al fine di commemorare le tragiche morti che hanno falcidiato in tutti questi anni le famiglie e gli affetti di chi, operaio o semplice cittadino, vive a stretto contatto con questa macchina dagli effetti mortali.

Sarà occasione per testimoniare, in assordante e rispettoso silenzio, tutte le vittime innocenti che questa insopportabile ed insostenibile fabbrica ha mietuto e continua a mietere. Sarà occasione per tutti di rivolgere un commosso pensiero a chi continua a morire lasciando alle proprie spalle strazio e disperazione. Le vittime di questo olocausto rivendicano giustizia. Esigono giustizia le mamme ed i papà che contronatura vedono evaporare le innocenti vite dei loro figli immaturamente rapiti alla vita.

Ecco: è con questi sentimenti di tristezza che vogliamo partecipare tutte le Associazioni che hanno intrapreso con noi questa battaglia unitaria di dignità e rivendicazione, gli operai che sentono di voler condividere questa lotta di civiltà, le famiglie, i sindacati che si sono uniti al nostro percorso, semplici cittadini e tutti coloro che vorranno testimoniare con un gesto di solidarietà! Portiamo con noi dei lumini per disporli a memoria di questo insano genocidio affinché la fiammella di ciascuno di questi cari scomparsi rappresenti un barlume di speranza di vita e riscatto per questo popolo e questa terra terribilmente martoriati.

Comitato “Genitori Tarantini”