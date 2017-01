Ilva, Fiom Cgil: “Il tempo della pretattica è finito”

Come preannunciato, nella giornata di ieri il direttore generale per le valutazioni ambientali del ministero dell’Ambiente ha consegnato ai commissari straordinari di Ilva il parere emanato dal ministro Galletti sui piani ambientali proposti dalle due cordate interessate all’acquisto degli asset industriali del gruppo siderurgico. Per Rosario Rappa e Giuseppe Romano, segretario nazionale e territoriale della Fiom Cgil, “il tempo della pretattica è finito. Ora è necessario e doveroso che si attivi immediatamente un tavolo di confronto tra governo e Ilva in amministrazione straordinaria con le organizzazioni sindacali, a partire dai piani ambientali”.

“Per quanto riguarda la Fiom – continuano – ribadiamo ancora una volta che i due punti cui non è possibile rinunciare sono il pieno rispetto del processo di ambientalizzazione, fase fondamentale e strategica per i lavoratori dello stabilimento siderurgico e per la città di Taranto, e il mantenimento occupazionale in tutto il gruppo Ilva. È assolutamente evidente – concludono – che il fattore tempo non è ininfluente per la definizione e risoluzione di questa complicatissima vertenza”.