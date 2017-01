Ilva, Fiom Cgil: frequenti e intollerabili i fenomeni di slopping

Nelle ultime settimane gli eventi che hanno determinato emissione fuggitivi non convogliate, denominate slopping, dall’impianto Acciaieria1 sono diventati estremamente frequenti. L’ultimo evento in ordine cronologico è quello delle 6.30 circa di ieri mattine. Le RR.SS.UU. Fiom Cgil chiedono al direttore dello stabilimento Ilva, al direttore di area, ai capi area delle Acciaierie e ai Commissari straordinari di “essere messi immediatamente a conoscenza delle cause che hanno determinato il susseguirsi di queste circostanze che consideriamo assolutamente non tollerabili in nessun caso, a maggior ragione con questa frequenza. Si chiede inoltre di conoscere -nello specifico- le modalità tecniche, operative e procedurali atte a prevenire gli eventi di slopping su cui, ricordiamo, sono già state applicate le migliori tecnologie disponibili e come tali dovrebbero essere solo un ricordo di una passata gestione in cui la produzione aveva la prevalenza su tutto”.