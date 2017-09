“Registriamo con positività il riavvio, seppur per temporaneo, del Tubificio Erw. È questo un segnale importante utile a dimostrare che anche i tubifici sono nell’interesse della futura azienda”. Lo dice il segretario generale della Fim Cisl di Taranto e Brindisi, Valerio D’Alò, che aggiunge: “Al di là della ripresa, è importante che vengano rinnovate le certificazioni. Le nostre pressioni, attraverso i ripetuti solleciti inviati a più livelli, hanno sortito gli effetti sperati. I nostri appelli, fin qui, sono stati ascoltati. Non tutto però è stato risolto. Restano, infatti, ancora tante perplessità sulla gestione della Cassa integrazione e sulla manutenzione degli impianti, per cui oltre all’incontro al Mise programmato per il prossimo 9 ottobre, continueremo ad insistere con l’attuale gestione perché intervenga in maniera efficace sugli impianti. Taranto, le opere ambientali, i lavoratori, hanno bisogno di segnali concreti”.