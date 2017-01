Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, domani sarà a Taranto per prendere parte alle attività della X commissione (Industria) del Senato, in visita nella città ionica per le questioni connesse all’Ilva. Alle 10.30 visiterà lo stabilimento Ilva con i commissari e l’ing. Barbara Valenzano. Alle 15.00, presso la Prefettura, parteciperà all’audizione con i membri della Commissione.