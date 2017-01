Ilva, Emiliano: “Non saremo ostili agli acquirenti solo se punteranno alla decarbonizzazione”

Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, “l’unica strada per fare in modo che la Regione Puglia non sia ostile all’offerta di acquisto” per l’Ilva di Taranto, è che la decarbonizzazione del Siderurgico sia “posta a fondamento della offerta della azienda aggiudicataria”. Emiliano lo scrive su Facebook sottolineando che la Regione riterrà “inaccettabile” una “scelta di metodo produttivo analogo a quello del passato” perché “pericolosa per la salute dei suoi cittadini”. “Abbiamo acquisito dalla odierna audizione dei commissari Ilva in Commissione bilancio della Camera – scrive Emiliano – che la decarbonizzazione della fabbrica tarantina potrebbe essere inserita nei piani ambientali e industriali presentati dagli aspiranti acquirenti”. “Ciò significa – rileva – che se gli acquirenti dell’Ilva scegliessero di collaborare con la Regione Puglia, la decarbonizzazione potrebbe essere effettivamente realizzata e posta a fondamento delle offerta della azienda aggiudicataria”. “E’ questa – evidenzia Emiliano – l’unica strada per fare in modo che Regione Puglia non sia ostile all’offerta di acquisto”. “Se quest’ultima infatti prevedesse una scelta di metodo produttivo analogo a quello del passato – conclude – la Regione Puglia la considererà inaccettabile perché pericolosa della salute dei suoi cittadini”. (Ansa)