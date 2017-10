Ilva, Emiliano deluso da incontro con Calenda: risultato negativo

“Il risultato della discussione è stato negativo: il governo ritiene che la presenza della Regione e del Comune non siano necessarie al tavolo dell’intesa sindacale”. Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, al termine della riunione con il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, sulla vicenda dell’Ilva. “Prendiamo atto della situazione con rammarico ma anche con rispetto. Non possiamo – spiega Emiliano – pretendere di essere presenti per aiutare una trattativa sindacale”. Quindi, riassume, “i sindacati preferiscono la nostra presenza ma il governo non la vuole. Si prenda così la responsabilità – dice Emiliano rivolto all’esecutivo – di non avere al tavolo l’aiuto di Regione e Comune”. (ANSA)