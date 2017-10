Domani dalle 11 alle 12 un aeromobile bimotore sorvolerà la città di Taranto e il perimetro dello stabilimento siderurgico Ilva mettendo in mostra uno striscione con la scritta ‘Indotto Ilva = zero garanzie”. E’ l’iniziativa organizzata dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil per richiamare l’attenzione sull’assenza, secondo le confederazioni, di garanzie per i lavoratori e le lavoratrici dell’indotto nella trattativa che sta per aprirsi con AmInvestCo, acquirente Ilva. Sempre dalle 11 alle 12 domani i lavoratori si riuniranno in assemblea nei pressi della portineria Imprese Ilva, sulla strada statale Taranto-Statte. I sindacati ricordano in una nota che sono 7.603 i dipendenti dell’indotto di circa 346 aziende, operai con contratti part-time, interinali, a tempo determinato o indeterminato “autorizzati tutte le mattine, pomeriggi e notti a presentarsi presso la portineria Imprese per iniziare la loro avventura con le loro tute arancioni e con poche tutele occupazionali e di sicurezza”. (Ansa)

STRISCIONE AL FERRARIS DI GENOVA

E a proposito di striscioni, va segnalato quanto accaduto oggi a Genova tra i supporter della Sampdoria. Nella gradinata sud dello stadio Ferraris, cuore del tifo blucerchiato, è stato esposto uno striscione che ricorda il particolare momento dell’azienda dell’acciaio. ‘Con il avoratori dell’Ilva i patti vanno rispettati’ è il messaggio che richiama lo slogan dei metalmeccanici Ilva (‘Pacta servandasunt’), lanciato dai supporter blucerchiati.