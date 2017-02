Ilva, domani a Taranto sit-in di protesta dei lavoratori della Steel Service Srl

Filcams CGIL–Fisascat CISL– Uiltrasporti UIL Taranto comunicano che in data 3 febbraio si terrà un sit in di protesta, dalle ore 6.30 alle ore 13, dei lavoratori ex dipendenti della società “Steel Service srl” inquadrati con contratto di lavoro a tempo determinato, i quali non sono transitati alle dipendenze delle società “Ecologica SpA – Quadrato Divisione Industriale – Castiglia srl” nell’ambito degli appalti delle pulizie industriali. Il sit in si terrà con le seguenti modalità: sit in di fronte la portineria imprese dalle ore 6.30 alle ore 9 e sit in di fronte la portineria uffici ILVA dalle ore 9 alle ore 13.

Inoltre, verrà aperto lo stato di agitazione dei lavoratori dipendenti delle società “Ecologica SpA – Quadrato Divisione Industriale – Castiglia srl” dei reparti pulizie industriali dello stabilimento ILVA SpA Taranto. Lo stato di agitazione è da intendersi di solidarietà ai 55 lavoratori con contratto di lavoro a termine, che dal 1° febbraio 2017 risultano disoccupati senza che le suddette imprese abbiano manifestato un interesse al riassorbimento di una forza lavoro da considerarsi necessaria per lo sviluppo del lavoro quotidiano. All’interno del suddetto stato di agitazione, i lavoratori saranno ritenuti liberi di manifestare il proprio appoggio ai colleghi.