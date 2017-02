Ilva, da Decreto Sud ok a 24 milioni per cassa integrazione straordinaria

Il provvedimento votato dalla Camera interviene in diversi settori, dalla materia ambientale a quella del lavoro, politiche sociali e istruzione, con misure rivolte ad affrontare criticita’ in aree del Mezzogiorno, con particolare riferimento a quella di Taranto. Tra le modifiche introdotte nel primo passaggio parlamentare figurano la spesa di 24 milioni per integrare, nel 2017, l’assegno della cassa integrazione straordinaria dei dipendenti Ilva (risorse destinabili anche alla formazione professionale per la gestione delle bonifiche). La commissione Bilancio ha rivisto anche i tempi di restituzione dei 300 milioni erogati nel 2015 dallo Stato a favore del gruppo siderurgico, portandola a 60 giorni dalla cessione definitiva dei complessi aziendali, e non piu’ dal decreto di cessazione della procedura di amministrazione straordinaria. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)