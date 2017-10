Ilva, De Vincenti rassicura: nessun lavoratore sarà licenziato

Sull’Ilva “ricordo che, grazie alla legge che il governo ha varato l’inverno scorso, i lavoratori che eventualmente non saranno riassorbiti dal nuovo investitore non verranno licenziati, nessuno sarà licenziato, ma resteranno dipendenti dell’amministrazione straordinaria e utilizzati per fare le bonifiche e il risanamento ambientale attorno allo stabilimento”. Lo assicura il ministro per la Coesione e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, a margine di un incontro di Confindustria a Brindisi. “Per il risanamento – ha ricordato – sarà utilizzato quel 1,1 mld di euro di sanzioni dei Riva. Abbiamo detto con grande fermezza – ha aggiunto – ad Am Investco che deve rispettare gli impegni presi su livelli occupazionali e salariali. Quindi, fermezza del Governo nel richiamare l’investitore ai suoi impegni, e grande senso di responsabilità: dobbiamo fare in modo che ci sia un futuro forte, produttivo per l’Ilva e insieme il risanamento ambientale. La linea che noi seguiamo è fermezza, responsabilità e tutela per i lavoratori”. (ANSA)