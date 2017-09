Ilva, Carrubba: 800 milioni per la bonifica di aree storiche di Taranto

“La transazione con la famiglia Riva che ha consentito il rientro volontario in Italia di 1,1 miliardi di moneta contante consentira’ finalmente di rimettere in moto con speditezza determinati interventi ambientali di bonifica, decontaminazione e messa in sicurezza”. Lo ha affermato uno dei tre commissario straordinari dell’Ilva, Corrado Carrubba, nel corso dell’audizione sullo stato di attuazione del piano di risanamento ambientale dell’azienda, in commissione Ambiente e Lavori pubblici alla Camera. “L’amministrazione straordinaria – ha precisato – al netto dell’attivo e del passivo con cui gestira’ la procedure di insolvenza a Milano, gode di una provvista molto significativa di denaro”. Carrubba ha parlato di 800 milioni disponibili “che andranno” per legge a spese non di ambientalizzazione degli impianti, che sono a carico dell’investitore, ma opere di bonifica e decontaminazione di aree storiche di Taranto, che necessitano interventi di questo tipo”. (Radiocor)