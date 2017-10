“Intanto ricordiamoci da dove partivamo, in che stato era l’Ilva. E’ arrivato un investitore e occorre dall’una e dall’altra parte avere buon senso e pragmatismo”. Cosi’ il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, commenta la vicenda Ilva dopo che l’azionista Mittal ha espresso la volonta’ di trovare una soluzione sostenibile con l’aiuto di Governo, istituzioni e sindacati. “Se vogliamo costruire aziende competitive nel Paese dobbiamo fare delle operazioni verita’ con buon senso, pragmatismo, con rispetto di tutti, compresi i lavoratori – ha aggiunto – ma costruire un’Ilva competitiva e forte, perche’ questi investitori privati chiaramente non accettano di avere un’Ilva che non sia competitiva, e’ nell’interesse dell’Italia e del Mezzogiorno”. (Radiocor)