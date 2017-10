Ilva, Bentivogli (Fim Cisl): bene la riapertura del tavolo con Arcelor Mittal

“Abbiamo appena appreso dal Ministero dello Sviluppo Economico la disponibilità a riaprire al più presto il negoziato con Arcelor Mittal. La trattativa sarà comunque durissima per centrare i nostri obiettivi su occupazione, ambiente, investimenti e conferma delle condizioni contrattuali dei lavoratori. Ma è una notizia positiva che l’intervento del Governo, unitamente alla mobilitazione sindacale abbia riaperto le condizioni di partenza della trattativa all’accordo tra la gestione commissariale ILVA e Arcelor Mittal. Ci auguriamo che si apra un negoziato vero che non lasci spazio a politicizzazioni e a strumentalizzazioni elettoralistiche che renderebbero ancor più difficile una delle vertenze più complicate della storia di questo Paese». Lo afferma in una nota Marco Bentivogli (Fim Cisl).