Ilva, arriva il parere del ministero dell’Ambiente sui piani ambientali

Il direttore generale per le Valutazioni Ambientali del ministero dell’Ambiente ha consegnato ai commissari straordinari di Ilva il parere emanato dal ministro Gian Luca Galletti, nel quale sono state recepite le indicazioni del Comitato dei tre esperti, sui piani ambientali delle cordate interessate. Ora le cordate, conformandosi al parere, si legge in una nota, potranno presentare le offerte vincolanti definitive, che porteranno alla successiva aggiudicazione da parte del ministro dello Sviluppo economico. ‘Con questo passaggio – spiega Galletti – entriamo nella fase decisiva della cessione dei complessi aziendali, con la certezza che la tutela ambientale sia parte essenziale e strategica del futuro dell’Ilva e di Taranto. Fin dal primo giorno lavoriamo a un’Ilva compatibile con l’ambiente e competitiva sul mercato, nella cornice di una rinascita cittadina che stiamo portando avanti con il sostegno al tessuto sociale, ai settori produttivi, con le bonifiche nell’area vasta’. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

com-ale