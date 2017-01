Ilva, Arpa Puglia revoca il wind day del 5 gennaio

TARANTO – Arpa Puglia comunica la revoca del wind day previsto per domani 5 gennaio. Sarebbe stato il primo giorno di forte vento targato 2017. Sul sito di Arpa Puglia è stato pubblicato oggi un nuovo avviso che revoca quanto annunciato ieri. Ricordiamo che il wind day è una giornata di forte vento che comporta un aggravamento dei rischi ambientali e sanitari per chi vive nei pressi dell’Ilva e dell’area industriale. Un altro wind day era stato segnalato per il giorno dell’Epifania, 6 gennaio. Vedremo se sarà confermato o revocato anche questo.