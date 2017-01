Ilva, Arpa Puglia annuncia il primo “wind day” targato 2017

TARANTO -Avevate nostalgia dei famigerati “wind days”, giornate di forte vento in cui il rischio di essere aggrediti dalle polveri dell’Ilva e dell’area industriale diventa più critico? Bene, oggi Arpa Puglia annuncia il primo “wind day” del 2017.

Ai sensi del Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria del quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti benzo(a)pirene e PM10, approvato con DGR n.1944 del 2/10/2012, e dei connessi adempimenti previsti a carico delle Aziende interessate – si legge nell’avviso di Arpa Puglia – si comunica che in data 5 gennaio 2017 è previsto un “wind-day”.