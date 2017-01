Ilva: ambiente svenduto o processo svenduto? Ne parlerà Taranto Respira

TARANTO – Si annuncia particolarmente interessante la conferenza stampa indetta per lunedì mattina, alle ore 11, presso la libreria Ubik di via Di Palma, dal movimento civico Taranto Respira sull’attuale situazione della città. Nel corso dell’incontro coi giornalisti saranno spiegati dubbi e perplessità sul processo “Ambiente Svenduto”. La data della conferenza stampa non sembra casuale. Il giorno seguente, infatti, è prevista una nuova udienza in Corte d’Assise nell’ambito del processo «Ambiente Svenduto» che vede 47 rinviati a giudizio. In tale occasione, l’Ilva in amministrazione straordinaria dovrebbe formalizzare la sua richiesta di patteggiamento per uscire dal procedimento giudiziario. Inoltre, si saprà se – dopo il consenso della Procura – anche la Corte condivide e si dimostra favorevole allo stralcio della posizione.