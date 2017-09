Ilva, altri 12 mesi di integrazione al reddito per i lavoratori di Genova

E’ stato confermato l’impegno a prorogare l’ integrazione al reddito di ulteriori 12 mesi per i dipendenti Ilva. Stamattina, al ministero dello Sviluppo economico, si e’ tenuto l’incontro tra la vice ministro Teresa Bellanova, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, gli assessori regionali allo Sviluppo economico Edorado Rixi e al Lavoro Gianni Berrino, l’assessore allo Sviluppo e promozione economica del Comune di Genova, Giancarlo Vinacci. A seguito del confronto, le istituzioni presenti hanno confermato l’impegno a prorogare per ulteriori 12 mesi l’integrazione al reddito dei dipendenti Ilva dello stabilimento di Cornigliano, attualmente prevista fino al 30 settembre 2017, attraverso lo svolgimento su base volontaria di lavori di pubblica utilita’. In particolare, la vice ministro ha ribadito l’impegno del Governo a garantire le necessarie risorse finanziarie qualora non fossero sufficienti quelle gia’ stanziate con la Legge di Bilancio 2017. La vice ministro ha infine convocato una riunione al Ministero il 22 settembre per la sottoscrizione dell’accordo. (Radiocor)