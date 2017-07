Si svolge da oggi fino a mercoledì prossimo la visita della delegazione della commissione Petizioni del Parlamento europeo nella città di Taranto.

“Per il MoVimento 5 Stelle si tratta di un’occasione importante per ribadire il fallimento delle misure di salvataggio dell’Ilva e la necessità di avviare, anche con il coinvolgimento dell’Unione europea e soprattutto dei suoi strumenti, un grande piano di riconversione produttiva del territorio. Si puo’ fare, si deve fare”, dicono le eurodeputate del M5S, Rosa D’Amato ed Eleonora Evi.

La delegazione incontrerà anche il management dell’ENI sul caso Tempa Rossa. L’arrivo è previsto per oggi con un primo incontro con il prefetto di Taranto Donato Cafagna. Martedi’ 18 alle 9 la visita allo stabilimento dell’Ilva, dove gli eurodeputati incontreranno dirigenti e commissari. Si affronteranno i temi della sicurezza dei lavoratori e dello stato di attuazione delle misure contro l’inquinamento. Alle 14 di nuovo in prefettura per incontrare ISPRA, ARPA, ASL e la commissaria alle bonifiche Vera Corbelli. Alle 16 l’incontro con i sindacati, Confindustria e Confagricoltura. Alle 17 sarà la volta delle ong e delle organizzazioni della società civile.

Domani 18 luglio, alle 19, in Corso Piemonte 114 a Taranto, si terrà l’assemblea pubblica del MoVimento 5 Stelle con attivisti, cittadini, associazioni e le eurodeputate Rosa D’Amato ed Eleonora Evi. Mercoledì 19 luglio, alle 10, la delegazione del Parlamento europeo incontrerà i promotori delle petizioni civiche su Ilva e Tempa Rossa (Legamjonici, Peacelink e Le Sciaje). Alle 11 in prefettura il meeting con il management dell’ENI. Alle 12, infine, la conferenza stampa conclusiva della delegazione.