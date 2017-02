Ilva, il 25 febbraio si manifesta al grido di “Giustizia per Taranto”

TARANTO – Lo avevamo annunciato per primi lo scorso 23 gennaio (leggi qui): una parte della città è pronta a manifestare nuovamente al grido di “Giustizia per Taranto”. Anche la data contenuta nel nostro articolo è confermata: il prossimo 25 febbraio. Ne fanno notizia su Facebook i promotori dell’iniziativa.

“Noi non crediamo più in un governo che non tutela la nostra salute – scrivono – un governo che ha sempre messo la produzione dell’acciaio avanti a tutto il resto, persino davanti alle norme fondamentali dei diritti umani sanciti dalla costituzione che a Taranto sembrano non esistere. Hanno studiato dieci decreti pur di salvare l’azienda e neanche uno per salvare la città. Bisogna tornare a manifestare il nostro dissenso, soprattutto in vista della prossima udienza del processo ambiente svenduto (il primo marzo) in cui si sta preannunciando un pericoloso patteggiamento che non ci lascia alcuna garanzia. chieidamo un risarcimento per i cittadini a causa dei danni perpetrati dalla grande industria (e chissà per quanti anni continueremo a pagare in termini di vite umane), vogliamo la chiusura di tutte le fonti inquinanti, pretendiamo le bonifiche, la decontaminazione del territorio, la riconversione, il reimpiego degli operai nei lavori delle stesse bonifiche”.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 febbraio, alle ore 9. Il corteo partirà da Piazza Marconi per arrivare in Piazza della Vittoria. I promotori sottolineano, infine, che la manifestazione è organizzata da cittadini indipendenti, senza bandiere politiche.