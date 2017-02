A Grottaglie si parla di agricoltura ecosostenibile

C’è una agricoltura ecosostenibile, economicamente vantaggiosa per gli agricoltori, rispettosa dell’ambiente, socialmente giusta, che contribuisce a migliorare la qualità della vita, sia degli stessi agricoltori che dell’intera società. È una agricoltura che rispetta i criteri di sostenibilità nella produzione agricola e agroalimentare, privilegiando quei processi naturali che consentono di preservare la “risorsa ambiente”, una pratica lontana anni luce da quella agricoltura intensiva che impiega largamente fitofarmaci e sostanze chimiche, prassi dannose per il suolo e, più in generale, per l’ambiente.

Cristos Xiloyannis, professore di Fisiologia delle specie da frutto, Frutticoltura generale e Tecniche vivaistiche del Dipartimento di Scienze dei Sistemi Colturali, Forestali e dell’Ambiente dell’Università degli Studi della Basilicata, sarà a Grottaglie per illustrare alla cittadinanza i risultati della ricerca sulle tecniche di agricoltura sostenibile e le loro applicazioni sul territorio.

La manifestazione “Agricoltura Eco Sostenibile: la ricerca incontra produttori e consumatori” si terrà alle ore 17.30 di venerdì prossimo, 3 febbraio, presso l’Auditorium della BCC San Marzano di S. Giuseppe, in via Messapia n. 5 a Grottaglie; l’evento è organizzato dall’’Associazione Beni Comuni nell’ambito del progetto “Lavoro Agricolo Sociale” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ottavo nella graduatoria nazionale) mediante la “Direttiva Annualità 2014. Presentazione di progetti sperimentali di volontariato presentati dalle organizzazioni di volontariato”.

I lavori, moderati dalla commercialista e progettista Maria Teresa Marangi, si apriranno con l’intervento della consulente finanziaria e progettista Carmen Valente che esporrà gli obiettivi e le attività del progetto “Lavoro Agricolo Sociale”, per poi proseguire con quello di Cosimo Fiorino, responsabile del progetto, che parlerà delle esperienze e delle tecniche di agricoltura sostenibile già realizzate sul territorio. Il professore Cristos Xiloyannis illustrerà le tecniche di agricoltura ecostenibile.

I saluti istituzionali saranno portati da Ciro D’Alò, Sindaco di Grottaglie, Francesco Riondino, presidente CSV Taranto, Luca Lazzàro, presidente Confagricoltura Taranto e GAL Colline Joniche, e Cosimo De Carolis, presidente Associazione Beni Comuni. Dopo gli interventi dei partner, tra l’altro è prevista la presenza degli studenti dell’Istituto scolastico “Don Milani-Pertini” di Grottaglie, ci sarà una degustazione di enogastronomia locale con i prodotti dell’Azienda Agricola Dimaggio Elena, dell’Azienda Gemma Bruno e del pluripremiato Panificio Lenti; la serata sarà allietata dagli interventi musicali dell’APS “Opus in musica”.