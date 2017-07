A Grottaglie la presentazione della Cena in Bianco edizione 2017

Verrà presentata domani, 12 luglio, alle 18,30 al bar Piemonte, nell’omonima piazza di Grottaglie, la seconda edizione della Cena in Bianco di Grottaglie. Mancano ormai pochi giorni all’evento che si svolgerà sabato 15 luglio in piazza Principe di Piemonte, che per una sera ospiterà una cena sotto le stelle, con i commensali e le tavole vestiti totalmente di bianco, e la musica a fare da sottofondo. Non solo convivialità e divertimento, la Cena in Bianco anche quest’anno avrà una finalità benefica.

Nel corso della serata i partecipanti saranno invitati a devolvere volontariamente un’offerta all’Associazione Medici per San Ciro, per l’acquisto di un’autoambulanza da mettere a disposizione dei cittadini grottagliesi. Tante saranno le sorprese per i commensali partecipanti, in primis dei premi, offerti dai commercianti che hanno scelto di sostenere la Cena in Bianco. Inoltre i partecipanti saranno accolti da un aperitivo tutto grottagliese, con prodotti tipici realizzati da storiche attività imprenditoriali locali.

Altri dettagli dell’edizione 2017 della Cena in Bianco di Grottaglie verranno resi noti nel corso della conferenza stampa da parte delle organizzatrici, Adina L’Assainato, Giulia Calogero e Giusy Pinto. Parteciperanno rappresentanti dell’amministrazione del Comune di Grottaglie, che ha concesso il patrocinio, e gli sponsor che sostengono l’evento.