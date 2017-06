Grottaglie, il Gal “Magna Grecia” ha presentato bando per favorire turismo rurale

La Regione Puglia mette a disposizione un milione e mezzo di euro a favore del turismo rurale: è il bando “Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici – Misura 16.3.2 del Psr Regione Puglia 2014-2020”.

Questo importante avviso pubblico è stato presentato, presso la sala consiliare del municipio di Grottaglie (lunedì 26 giugno), dal Gal Magna Grecia in un pubblico incontro organizzato in collaborazione con il Comune di Grottaglie.

I lavori, moderati dal giornalista Marco Amatimaggio, sono stati aperti dai saluti di Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie e vicepresidente Gal Magna Grecia, che ha avuto parole di apprezzamento per questa iniziativa tesa a promuovere opportunità di sviluppo a favore del comparto turistico locale.

Il primo intervento è stato quello di Mario Bonfrate, assessore alle Attività Produttive del comune di Grottaglie, che ha parlato dell’importanza che il turismo riveste per il territorio, un argomento poi trattato a livello regionale da Oronzo Fornaro, consigliere cda Gal Magna Grecia, che ha dimostrato, avvalendosi di una serie di dati, come il brand Puglia ormai si sia affermato a livello internazionale: oggi la nostra regione non solo è scelta per le vacanze da un numero sempre maggiore di turisti stranieri, ma vede aumentare anche la presenza di turisti italiani, un dato in controtendenza rispetto al trend nazionale.

In seguito è intervento Domenico Campanile, dirigente del servizio Programma di sviluppo rurale Regione Puglia che, dopo aver evidenziato come la Regione Puglia stia mettendo in campo ingenti risorse a favore del mondo agricolo, ha invitato gli operatori a monitorare i bandi di tutte le diverse Misure del Psr per individuare finanziamenti utili alle proprie attività.

Nel suo intervento Giovanna D’Alessandro, responsabile Sottomisura 16.3.2. Regione Puglia, ha illustrato in dettaglio il bando che, con un finanziamento da 30.000 a 100.000 euro, intende favorire la costituzione di reti di micro-imprese che avviino proposte finalizzate alla progettazione, realizzazione e promozione di pacchetti turistici integrati, che sviluppino il territorio e diano impulso all’economia locale. Si tratta di investimenti che dovrebbero dare impulso a forme di aggregazione utili al tessuto imprenditoriale, attraverso uno scambio di competenze, la messa in comune delle attività e delle risorse, soprattutto, umane, avendo come risultato ultimo il miglioramento reciproco e il rafforzamento della competitività soprattutto fuori confine regionale.

Le conclusioni sono state affidate a Luca Lazzàro, presidente Gal Magna Grecia, che ha colto l’occasione per chiarire un aspetto essenziale dell’attività del neocostituito Gruppo di Azione Locale: «il Gal Magna Grecia eserciterà il ruolo di agenzia di sviluppo della Regione Puglia sul territorio, con una azione svolta principalmente a supportare lo sviluppo e l’innovazione delle aziende rurali. Questo convegno, il primo di una lunga serie che organizzeremo, ne è un esempio».

Il presidente Luca Lazzàro ha poi spiegato che «questo bando regionale, cui non potrà partecipare direttamente il Gal Magna Grecia, rappresenta una prima opportunità per innovare l’offerta del turismo rurale del nostro territorio, attraverso il finanziamento di pacchetti turistici integrati di nuova concezione rivolti soprattutto ai turisti stranieri che prediligono, oltre la tradizionale vacanza “al mare”, soprattutto il turismo esperienziale che permette loro di “vivere” e conoscere le nostre secolari tradizioni».

In tal senso sarebbe il momento – ha concluso Luca Lazzàro – che finalmente si valorizzino in chiave turistica le fasi delle nostre produzioni agricole, come la vendemmia, i momenti della vinificazione, la raccolta e la molitura delle olive, solo per citare alcune, che possono diventare dei fantastici attrattori turistici».