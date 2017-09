“Giornata senz’auto” domani a Taranto: ecco come funziona

Settimana della mobilità sostenibile in corso. L’iniziativa, cui aderisce anche il Comune di Taranto, è promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare i cittadini all’utilizzo di mezzi alternativi alle automobili per gli spostamenti quotidiani e per promuovere la cultura della mobilità pulita, condivisa e intelligente, sostenibile.

Funziona la “ Zona 30” istituita dal 16 al 22 settembre su viale Magna Grecia, dove 30 indica appunto il limite massimo di velocità imposto su questa importante arteria cittadina. Per questa specifica iniziativa due pattuglie della Polizia locale sono impegnate su viale Magna Grecia per verificare e controllare che il limite di velocità imposto dall’ordinanza venga puntualmente rispettato. Sommariamente il risultato è positivo e i cittadini hanno risposto bene a questa iniziativa che abbassa di circa 20km/h il limite di velocità rispetto a quello ordinariamente imposto.

Venerdì 22 settembre è la “giornata senz’auto”. Dalle 8 alle 24 un’area a ridosso della Villa Peripato, quasi a voler onorare il polmone verde dalla città, sarà interdetta alla circolazione veicolare e alla sosta. Specificatamente, blocco del traffico su via Pitagora (tratto compreso da via Pupino a via Cavour), via Pupino ( tratto compreso da via Pitagora a via Viola), tutta via Viola, via Giovinazzi (tratto compreso da via Roma a via Pitagora), Via Cavour (tratto compreso da via Pitagora a via Roma), via Roma (tratto compreso da via Cavour a Piazza Kennedy compresa).