Giornata mondiale della Terra: in Valle d’Itria prende il via Alimenta la Bellezza

TARANTO – In occasione della Giornata mondiale della Terra prende il via Alimenta la Bellezza, il progetto di sensibilizzazione sulla tutela del paesaggio rurale italiano promosso da Assofertilizzanti–Federchimica. Cuore della campagna, è il Challenge Instagram organizzato in collaborazione con Instagramers Taranto, volto a valorizzare, attraverso la forza delle immagini e la capillarità del social network, le peculiarità e la bellezza della Valle d’Itria, un paesaggio rurale unico dal punto di vista storico e paesaggistico, tanto da candidarsi per essere riconosciuta nel 2018 Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO.

L’Italia è uno dei pochi Paesi al mondo in grado di vantare un patrimonio eccezionale di paesaggi forgiati dall’uomo nel corso dei secoli; una ricchezza raccolta nel Catalogo nazionale dei paesaggi rurali storici promosso dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Tra questi non manca la Val d’Itria, riconosciuta in tutto il mondo per i suoi caratteristici trulli e per le fitte trame di muretti a secco di colore rosso acceso realizzati con la pietra locale.

Parte integrante della “Valle dei Trulli” è rappresentata da ricchi frutteti, da oliveti secolari e da caratteristici vigneti da cui si ricava vino bianco di qualità (Locorotondo DOC e Martina Franca DOC). Fondamentale per il mantenimento del tenore agricolo della valle è una corretta e bilanciata fertilizzazione del terreno, in particolare per la vite, coltura molto esigente di potassio: per una produzione di 5 tonnellate ad ettaro d’uva, ad esempio, la vite necessita di una integrazione di potassio fino a 96kg/ha. Nonostante l’importante valore paesaggistico, artistico e culturale, la zona sta però perdendo la sua vocazione agricola a causa del debole ricambio generazionale; per queste ragioni Alimenta la bellezza vuole anche lanciare un appello ai giovani, affinché in futuro possano prendersi cura dei loro luoghi, preservandone la vocazione, il valore e l’unicità.

Per celebrare la bellezza della Val d’Itria, dal 22 aprile al 7 maggio, Instagram, il social network dedicato al mondo della fotografia e al racconto per immagini, ospiterà una sfida che vedrà gli Igers di Taranto impegnati nel racchiudere in uno scatto i migliori scorci di questa terra. Partecipare è semplice: basterà pubblicare la propria foto su Instagram, accompagnata da un breve commento e dall’hashtag #Alimentalabellezza. Al termine del challenge gli scatti più belli diventeranno i protagonisti dell’omonima campagna di sensibilizzazione promossa a livello locale e nazionale da Assofertilizzanti-Federchimica.

Con Alimenta la Bellezza, Assofertilizzanti-Federchimica intende promuovere la tutela del paesaggio rurale italiano, il cui denso valore artistico e culturale è reso tale grazie anche alla mano dell’uomo e all’ingegno della scienza che rendono possibili il suo mantenimento. La fertilizzazione del terreno è fondamentale in questo importante processo che consente il mantenimento della bellezza dei paesaggi italiani. Riconoscere il ruolo di un’agricoltura innovativa e sostenibile, che permetta di dare valore al territorio, è uno degli obiettivi di #Alimentalabellezza.