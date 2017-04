Giornata della Terra: a Cinecittà World il biglietto si paga in bottiglie di plastica

ROMA – Il 21-22 Aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, l’attenzione per il pianeta permetterà di entrare gratis a Cinecittà World: per la prima volta in un parco divertimenti il biglietto di ingresso potrà essere acquistato con bottiglie di plastica usate.

Ogni bottiglia inserita nell’eco-compattatore Greeny prodotto da Eurven, posto all’ingresso del parco in Piazza Cabiria, vale 50 centesimi: sarà quindi possibile inserire tante bottiglie quante sono necessarie per il raggiungimento del prezzo del biglietto. Si tratta, in pratica, di 24 Euro per gli adulti, 19 per il ridotto, 12 per il pomeridiano che potranno essere sostituiti da 48, 38 o 24 bottiglie usate, che saranno riciclate e torneranno, grazie a Cinecittà World, a nuova vita.

La collaborazione con Eurven mostra concretamente come il riciclo incentivante possa premiare le buone azioni dei cittadini: intento dell’eco-compattatore è infatti quello di invogliare a compiere la corretta raccolta differenziata e allo stesso tempo salvaguardare l’ambiente, promuovendo l’economia circolare.

Con l’occasione il parco inaugura la nuova area “MagicaMente Plastica” realizzata in collaborazione con Corepla – il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica. Si tratta di un percorso edutainment rivolto alle scuole per raccontare ai bambini e agli studenti, attraverso la magia, tutti gli utilizzi della plastica, dal riciclo alle innumerevoli trasformazioni a cui questo materiale si presta. Magic Studio ha realizzato un format per consentire non solo agli istituti in gita a Cinecittà World, ma anche ai visitatori, di interagire attraverso esibizioni con la magia della plastica.

“L’iniziativa mira a sensibilizzare anche i più giovani su tematiche così importanti, come quelle del rispetto dell’ambiente, con gesti concreti trasformando il rifiuto in risorsa” afferma l’amministratore delegato di Cinecittà World, Stefano Cigarini.

“L’eco-compattatore che sarà collocato a Cinecittà World per la Giornata Mondiale della Terra è predisposto per ridurre il volume iniziale dei rifiuti fino al 90%. Generalmente – afferma Carlo Alberto Baesso, Amministratore delegato di Eurven – gli eco-compattatori sono collocati in scuole, fabbriche, ospedali, supermercati, stazioni, aeroporti, centri commerciali, comuni e piazze di tutta Italia, i sistemi di raccolta, incentivanti e non, ideati e prodotti da Eurven sono in grado di raccogliere mediamente 1.000 bottiglie di plastica al giorno, per un totale di circa 27 milioni di bottiglie al mese, pari a circa 810.000 kg di plastica sottratti alle discariche: un ritorno importante anche in termini ambientali che permette di evitare l’emissione in atmosfera di circa 1.215.000 kg di CO2 equivalenti”.

“Durante l’evento i visitatori potranno scoprire Junker, la App che rende la differenziata facile con un blip sul codice a barre dei prodotti, e giocare con i suoi bidoncini intelligenti”, spiega Benedetta De Santis, AD di Junker.

“Il format MagicaMente Plastica racconterà la magia della trasformazione di questo materiale che, se correttamente raccolto e riciclato, torna a nuova vita sottoforma di nuovi utili prodotti. Perché la plastica, un materiale moderno e sempre in evoluzione, ben si presta ad essere rappresentato come un mondo magico ma anche e soprattutto ricco di ricerca e innovazione, che produce nuova occupazione e sviluppo per tutto il Paese” afferma il Presidente di Corepla, Antonello Ciotti.

Cinecittà World è a Roma, Castel Romano, sulla Via Pontina a 10 minuti dal GRA. Biglietti: €12 pomeridiano, €19 ridotto (fino a 10 anni), € 24 intero, € 39 abbonamento annuale.

Per acquisto biglietti e menù online, info e orari (10-18/11-23 d’estate): www.cinecittaworld.it