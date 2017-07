Giornata della Sicurezza, a Taranto tutto pronto per la 16esima edizione

TARANTO – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la Giornata della Sicurezza, in programma il 10 luglio prossimo alla facoltà di Giurisprudenza, in città vecchia a Taranto, dalle ore 9 alle ore 13. Il tema di quest’anno è la salute e la sicurezza nell’organizzazione dell’azienda e del cantiere. Previsti diversi momenti di approfondimento che vedranno la partecipazione di dirigenti pubblici e sindacali, rappresentanti degli organi di vigilanza e controllo, tecnici qualificati e imprenditori. Riflettori puntati, in particolare, sulle procedure di asseverazione che certificano la corretta applicazione nei cantieri delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’evento, giunto alla sedicesima edizione, è organizzato dal Formedil Cpt Taranto e dal Tavolo sulla Sicurezza.