Gelo in Puglia, M5S: “Che fine ha fatto l’assessore alla protezione civile?”

Il gelo continua e sono sempre più le domande che rimangono senza risposta. Mai come in queste ore le informazioni sia dalla prefettura che dalla protezione civile arrivano a tratti. I cinquestelle annunciano una interrogazione regionale finalizzata ad accertare tutte le eventuali responsabilità di chi avrebbe dovuto preparare e coordinare la gestione dei soccorsi dell’emergenza.

“Innanzitutto – dichiarano gli otto consiglieri M5S Barone, Bozzetti, Casili, Conca, Di Bari, Galante, Laricchia e Trevisi – ci risulta che nonostante l’allerta meteo fosse stata annunciata da settimane, nei giorni precedenti l’unità di crisi della protezione civile non sarebbe neanche mai stata convocata. Di chi è la responsabilità di Emiliano o di Antonio Nunziate ex prefetto e oggi assessore alla Protezione Civile del “tranquilli siamo pronti ad affrontare la neve” in queste ore completamente scomparso? Si può sapere dov’è finito? E’ forse ancora in ferie?”

“Dal canto nostro – proseguono i pentastellati – continuiamo a ricevere e a gestire innumerevoli segnalazioni da tutta la Puglia dal Gargano al Salento. In alcuni comuni del Salento stiamo organizzando delle cisterne per portare acqua a famiglie isolate, abbiamo scritto ai sindaci dell’Alta Murgia chiedendo di mappare le abitazioni rurali per facilitare i lavori di ricognizione della protezione civile. Abbiamo già richiesto e auspichiamo un sostegno economico per agricoltori e allevatori colpiti duramente dal gelo.”

“Ci sentiamo di ringraziare ancora una volta – concludono i cinquestelle – per l’ammirevole abnegazione cittadini, operatori e volontari delle forze dell’ordine e della protezione civile. Senza di loro sarebbe stato davvero impossibile far fronte al gelo.”