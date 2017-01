Furano negli alimenti, Pedicini (M5S) ha presentato un’interrogazione alla Commissione Europea

L’eurodeputato del M5S Piernicola Pedicini ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea sulla presenza del furano in alcuni prodotti alimentari.

“Il furano – è scritto in un comunicato stampa – è un composto organico che si forma nel corso di trattamenti termici degli alimenti, soprattutto quelli per bambini. Secondo numerosi studi scientifici, il furano ha un alto grado di cancerogenicità. Pedicini ha chiesto alla Commissione Ue di spiegare cosa è avvenuto dopo che, nel 2007, la Commissione stessa aveva inoltrato una raccomandazione agli Stati membri per chiedergli di effettuare controlli relativi al furano sui cibi in vendita e in fase di produzione”.

In particolare, “nell’interrogazione – continua la nota – vengono posti due precisi quesiti: quali sono state le azioni che la Commissione ha intrapreso dopo il 2007 in merito alla questione in oggetto? E quali sono le azioni intraprese per garantire il rispetto del Principio di precauzione e la tutela della salute dei cittadini?”

A completamento dell’interrogazione, Pedicini ha fornito due informazioni: “una sull’ultima valutazione dei rischi provocati dal furano, presentata, a febbraio 2010, dall’Oms, Organizzazione mondiale della sanità, e l’altra sul primo studio sul furano, realizzato recentemente dall’Agenzia francese per la sicurezza alimentare, dedicato interamente alla dieta per bambini sotto i 3 anni”.

“L’Oms ha concluso che il margine di esposizione per il furano rivela una preoccupazione per la salute umana. L’Agenzia francese – conclude la nota – ha evidenziato che in merito alla presenza di furano nei prodotti per bambini, si raccomanda di cercare di ridurre i livelli di prodotti industriali, ottimizzando i processi produttivi”.