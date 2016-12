Frecciarossa in tilt sulla Taranto-Roma, De Lorenzis (M5S): Delrio spieghi

Il treno Frecciarossa che ha compiuto il suo primo viaggio l’11 dicembre 2016 ha già effettuato due trasbordi a Napoli per problemi al pantografo a causa delle temperature basse della Basilicata. Sull’argomento interviene il deputato pugliese Diego De Lorenzis, membro del M5S in Commissione Trasporti alla Camera, primo firmatario di una interrogazione al Ministro Delrio.

“Siamo ad un evidente paradosso- dichiara Diego De Lorenzis – mentre i servizi per garantire il trasporto pubblico locale sono in difficoltà a causa del continuo taglio dei fondi, le Regioni trovano fondi per coprire costi di servizi che dovrebbero mantenersi con il solo mercato peraltro senza un bando di gara per stabilire a quale azienda di trasporto affidare il servizio. Per di più, nella fiera dell’assurdo, il treno più evoluto di Italia, il Frecciarossa 1000, si ferma a causa delle temperature rigide non appena conclusa la passerella dei governatori del PD di Puglia e Basilicata – aggiunge il deputato – il Frecciarossa si è dovuto fermare due volte in pochi giorni creando scandalosamente enormi disagi ai passeggeri. Ho presentato una interrogazione a Delrio su entrambi gli aspetti: i problemi causati ai cittadini e l’impiego di risorse pubbliche pari a 3 milioni di euro impegnati dalla Regione Basilicata – conclude Diego De Lorenzis – perché è impensabile in un Paese civile che al danno i cittadini italiani debbano sopportare anche la beffa senza alcuno straccio di spiegazione ufficiale”.