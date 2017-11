Finanziato il Distretto urbano del commercio per Taranto

Le buone notizie sul Distretto urbano del commercio per Taranto arrivano dalla Regione Puglia.

“Il contributo richiesto nella domanda di ammissione- spiega l’assessore allo sviluppo economico, Valentina Tilgher- è stato interamente concesso e coprirà le spese per l’avvio delle attività di costituzione e per la promozione del progetto del distretto urbano del commercio.

Le attività descritte sono state finanziate tutte per un importo complessivo di circa 90 mila euro. Queste risorse economiche saranno impiegante nell’assistenza per la definizione del programma di distretto e del piano di attività; nella formazione diretta alle imprese per la diffusione delle attività di distretto; nella organizzazione di eventi ed incontri. Questo finanziamento apre ora una immediata fase procedurale. Entro trenta giorni si dovrà provvedere all’approvazione, da parte del consiglio comunale, degli atti necessari alla costituzione, dell’Organismo Autonomo di Gestione per l’associazione del DUC costituita dal Comune di Taranto, da Confcommercio e Confesercenti.

Poi si entrerà nel vivo del progetto, in fase più concreta e operativa della programmazione e di avvio delle attività che avrà a che fare con il tessuto economico cittadino. Il DUC è un importante strumento strategico per il commercio ma soprattutto per la città e sin dal primo momento di insediamento dell’amministrazione Melucci è stato una promessa e un impegno concreto che abbiamo assunto con l’obiettivo di riqualificare il commercio, potenziare i servizi al cittadino e rafforzare l’attrattività turistica, facendo sistema con le imprese locale.

Il DUC è, infatti, una occasione irripetibile e di rilancio delle aree commerciali di Taranto che aggrega anche la componente del marketing turistico e crea un processo partecipativo ed integrato, non calato dall’alto ma condiviso tra operatori del settore, amministrazione, cittadini. È un obiettivo ambizioso, in cui crediamo, di rilancio della città che passa dal comparto turistico e commerciale in cui crediamo ed oggi vediamo profilarsi la concreta attuazione”.