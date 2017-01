Filiera della nautica, giovedì nuovo incontro a Taranto

Torna a riunirsi il tavolo tecnico che dovrà delineare le linee guida della costruzione della filiera formativa della nautica.

“Convocato – è scritto in una nota – dal consigliere regionale Gianni Liviano, coordinatore della legge regionale speciale per Taranto, gli attori di questo ambizioso progetto si incontreranno giovedì 19 gennaio, alle ore 15, negli uffici della Regione Puglia in via Dante 63 (Genio civile). Alla riunione parteciperà anche Domenico Laforgia, direttore del dipartimento Attività economiche, Formazione, Università e Lavoro della Regione Puglia”.

“L’obiettivo – spiega il consigliere regionale Gianni Liviano, ispiratore dell’iniziativa – è quello di provare a immaginare un progetto che sia assolutamente coerente con l’asset strategico della legge speciale per Taranto”.

“Al tavolo tecnico sono stati invitati i rappresentanti di Politecnico e Università di Bari, istituto Archimede di Taranto, Marina militare, Aeronautica militare, Autorità portuale, Camera di commercio Taranto, Assonautica, Ufficio scolastico regionale, commissario straordinario per le bonifiche, Comune e Provincia di Taranto. A seguire, intorno alle 16.30 sempre nella sede del Genio civile, si terrà un incontro nel corso del quale saranno valutate le azioni da mettere in campo per il riuso di nave Vittorio Veneto quale possibile polo museale e attrattore turistico”.