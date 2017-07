Festival Internazionale della Chitarra di Mottola: oggi ultimo atto

Quello di oggi è il giorno dedicato ai più giovani, con i due concorsi internazionali, che si rinnovano da XXIII edizioni. Alle ore 19, il liceo Einstein di Mottola ospita- ad ingresso libero- il concerto dei finalisti del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale per Chitarra, con un montepremi di 4.500 euro. I finalisti sono: Riccardo Calogiuri (da Lecce, classe 1990), Carlotta Dalia (da Grosseto, classe 1999), Pauline Gauthey (da Lille, in Francia, classe 1993) e Domenico Mottola (di Napoli, classe 1993).

Presidente di giuria, Roberto Aussel (Argentina); membri Gabriel Guillén (Venezuela), Boško Radojković (Serbia), Alessandro Deiana (Italia) e Lapo Vannucci (Italia). Il primo classificato porterà a casa un doppio riconoscimento: il premio Comune di Mottola (1.500 euro) e il premio Lions Club Massafra- Mottola “Le Cripte” (1.500 euro) e poi i tradizionali “Dot Guitar Prize” (contratto discografico con la dotGuitar WebLabel per la distribuzione di un cd per chitarra sui maggiori canali mondiali di distribuzione digitale) e “Savarez Prize”. Sempre il Comune, si farà carico degli altri due premi: 1.000 euro al secondo classificato e 500 al terzo. Per entrambi, anche il “Savarez Prize”.

Nel corso della serata, poi, è prevista anche la premiazione del Concorso Internazionale Giovani Chitarristi. Al vincitore assoluto andrà la chitarra “Mottola Guitars”, offerta da Art Communication. Stasera sarà anche l’ultimo giorno utile per visitare la suggestiva mostra fotografica sui 25 anni del Festival, con alcuni degli scatti più belli realizzati da Giuseppe Palmiotto, ospitata nelle sale del liceo. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Accademia della Chitarra con la direzione artistica del Maestro Michele Libraro ed è patrocinata da Regione Puglia, Comune di Mottola, Comune di Ginosa e Lions Club Massafra-Mottola “Le Cripte”. Informazioni: www.mottolafestival.com, 346. 2264572.