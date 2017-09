Sulla possibilità di rendere “ferrovia turistica” l’esistente tratta ferroviaria del Circummarpiccolo, interviene il deputato pugliese Diego De Lorenzis, componente del M5S in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera che ha contribuito in Commissione alla Camera alla legge di istituzione delle ferrovie turistiche e i portavoce comunali Francesco Nevoli e Massimo Battista che annunciano mozione in consiglio comunale.

Un progetto dell’AMAT del 2008 prevede diverse ipotesi per recuperare l’attuale tratta ferroviaria abbandonata. Il M5S Taranto ha inserito nel proprio programma il recupero di tale collegamento in ottica turistica valutando anche l’ipotesi di una velorail. Recentemente anche le associazioni FIAB, Rotaie di Puglia e WWF hanno rilanciato la proposta di recupero.

“La possibilità esiste ed è concret – dichiarano il portavoce nazionale Diego De Lorenzis e i portavoce comunali Massimo Battista e Francesco Nevoli del M5S – recuperare la ferrovia sulla Circumarpiccolo per fini turistici. Bisogna avere la volontà politica di rilanciare sul territorio jonico le attività sostenibili: Taranto ha tutte le condizioni per cogliere questa occasione: la politica locale, anche regionale, si è fatta sempre scappare per incapacità o mancanza di visione, ogni occasione! Ora, Emiliano e il sindaco di Taranto Melucci perseguano con convinzione la valorizzazione di questa infrastruttura e dimostrino di non essere coloro che dicono no.

La ferrovia sulla Circummarpiccolo – aggiungono i tre portavoce del M5S – si presta a tante alternative progettuali: potrebbe essere usata con il “velorail” oppure realizzare, in affiancamento, un percorso ciclabile che faccia coincidere la ciclovia francigena, il prolungamento della ciclovia della Magna Grecia e la ciclovia dei tre mari. Valorizzare questo tracciato permetterebbe di visitare l’affascinante foce del fiume Galeso, i due 2 Siti di Interesse Comunitario “Battendieri” e “Mar Piccolo”, l’incantevole oasi regionale palude “la vela” per poi arrivare alla pineta Cimino. Presenteremo una interrogazione in Consiglio Comunale – aggiungono i portavoce comunali Massimo Battista e Francesco Nevoli – per chiedere al sindaco di chiarire cosa intende fare in questa vasta area presente per la maggior parte sul territorio comunale di Taranto.

Vogliamo che questi progetti virtuosi si realizzino invertendo la rotta intrapresa anche dall’attuale amministrazione Comunale di Taranto in continuità con quelle precedenti: gli evidenti errori in occasione della settimana europea della mobilità hanno portato soltanto malcontento nei cittadini. Speriamo che il PD non sprechi l’ennesima possibilità di dimostrare che Taranto può avere un futuro diverso”, concludono Diego De Lorenzis, Francesco Nevoli e Massimo Battista del M5S.