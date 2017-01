Ex Marcegaglia: 82 lavoratori chiedono certezze sul loro futuro occupazionale

TARANTO – Gli 82 lavoratori ex Marcegaglia Buildtech chiedono certezze sul loro futuro occupazione. Ricordiamo che questi lavoratori in data 30 novembre 2015 sono stati licenziati ed attualmente sono posti tutti nelle liste di mobilità. Nonostante l’accordo siglato in Regione Puglia che impegnava l’azienda per un periodo di diciotto mesi di ricercare un nuovo soggetto industriale tramite un’agenzia di scouting, ad oggi nulla è cambiato da quel 30 novembre 2015 e, visto il passar del tempo le preoccupazioni dei lavoratori aumentano sempre di più.

Lavoratori e organizzazioni sindacali chiedono che immediatamente sia aperto il tavolo di crisi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, così come previsto dall’accordo regionale e invitano la stessa Regione Puglia ad attivarsi per ottenere una data utile. Il tempo sta scorrendo inesorabilmente e per molti gli ammortizzatori sociali stanno scadendo. Per queste ragioni le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici di Fim, Fiom e Uilm, congiuntamente alle confederali Cgil, Cisl e Uil, hanno organizzato per giovedì 12 gennario, alle ORE 10, presso la sede sindacale di Piazza Bettolo 1/c (al quarto piano) a Taranto, una conferenza stampa congiunta, alla quale prenderà parte anche una delegazione