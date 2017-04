Bonifiche, Emiliano a Taranto per l’accordo relativo al progetto Verde Amico

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sarà a Taranto lunedì 24 aprile alle ore 10.00 per sottoscrivere l’Accordo di collaborazione tra Regione Puglia, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e lo stesso Comune di Taranto.

“L’accordo, fortemente voluto dal Presidente Emiliano che ha profuso enormi sforzi per raggiungere l’obiettivo – si legge in una nota della Regione – servirà ad attuare il progetto Verde Amico con l’obiettivo di qualificare, riqualificare ma soprattutto ricollocare, nell’ambito delle bonifiche e della riqualificazione e ambientalizzazione dell’area di Taranto, i 120 lavoratori provenienti dalla ex Taranto Isola Verde, società in house della Provincia, dichiarata fallita nel luglio 2016”.