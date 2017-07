Estate sicura e sostenibile: arrivano le barriere anti meduse e anti inquinamento

Sono aumentati di 10 volte in sei anni, dal 2009 al 2015, gli avvistamenti di meduse lungo le coste italiane, secondo quanto rende noto il progetto “Occhio alla medusa”: si tratta di animali che in alcuni casi sono innocui, mentre in altre occasioni possono risultare pericolosi e perfino mortali.

Per salvaguardare le aree di balneazione dalle meduse Airbank, azienda leader in Italia nel settore dell’antinquinamento e della sicurezza ambientale, ha inventato delle barriere di contenimento rigide con rete anti medusa e anti alghe, costituite da una parte rigida galleggiante e da una maglia in rete fine immersa, adatte a fermare l’avanzamento di tutto ciò che galleggia o si sposta in acqua fino a 1,5 metri di profondità. Per questo motivo si rivelano ideali anche per contrastare oli, macchie di idrocarburi, schiume fognarie e mucillaggine.

L’inquinamento derivante dallo sversamento di sostanze oleose è infatti uno dei pericoli principali per la salute del mare. Un rischio sempre incombente che Airbank è in grado di limitare grazie alle barriere anti-inquinamento marino, da impiegare nelle operazioni di pronto intervento, per sbarrare porti o darsene, come protezione di aree di carico e scarico petrolio e a difesa delle aree turistiche di balneazione.

Perfette per acque calme e protette con correnti deboli, per impianti petroliferi, industrie e squadre di pronto intervento ambientale sono ad esempio le barriere di contenimento rigide, galleggianti e ad alta resistenza, ideali per utilizzo frequente ed esposizione a deterioramento causato sia da agenti atmosferici sia dall’abrasione.

I galleggianti sono costruiti in tecnopolimeri espansi e flessibili a celle chiuse con forma cilindrica, hanno le estremità rifinite a 45° per permettere una migliore mobilità della barriera una volta ancorata in mare.

I cilindri galleggianti vengono inseriti e saldati all’interno della tasca superiore del tessuto armato a doppio strato e impermeabile. Il sistema di fissaggio meccanico è invece costruito in alluminio Anticorodal, trattato nelle giuste composizioni con magnesio, rame e manganese per renderlo un ottimo elemento resistente alla corrosione marina. Il sistema è dotato di un aggancio/sgancio rapido in acciaio che permette di montare e smontare le barriere in qualsiasi situazione.

Utilizzabili anche da una sola persona e particolarmente adatte per arginare piccoli sversamenti di liquidi inquinanti in ruscelli, torrenti e laghi sono infine le mini barriere di contenimento di Airbank. Vantano le stesse caratteristiche delle barriere rigide tradizionali, ma con dimensioni ridotte: la loro leggerezza e manovrabilità le rendono particolarmente utili per i Vigili del Fuoco e Corpi di Pronto intervento, essendo veloci da assemblare e facilmente trasportabili sui normali pick-up.

“Si tratta di prodotti in grado di proteggere l’ambiente per prevenire le problematiche e allo stesso tempo pratici da utilizzare in caso di emergenza”, sottolinea Gloria Mazzoni, General Manager di Airbank.