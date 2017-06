Emissioni odorigene in Puglia, nuovo rinvio della discussione

Rinviata in V Commissione Ambiente la discussione dei ddl “Disciplina in materia di emissioni odorigene” e “Proroga dei termini di adeguamento alla legge regionale 23/2015 e smi in materia di emissioni odorigene”. Si esprimono in merito i consiglieri del M5S Cristian Casili e Antonio Trevisi.

“Per la seconda volta consecutiva – spiegano i pentastellati – l’assessore Santorsola non si è presentato in Commissione portando all’ennesimo rinvio dell’esame del disegno di legge sulle emissioni odorigene. La settimana scorsa l’assenza era dovuta a problemi personali, questa volta ci è stato riferito di impegni istituzionali. Francamente ci sentiamo presi in giro.e consideriamo questo atteggiamento una mancanza di rispetto nei confronti dei pugliesi, specie quelli che vivono nelle vicinanze di depuratori, discariche e stabilimenti, che in audizione hanno richiesto con urgenza un intervento da parte della Regione.

Avevamo annunciato la nostra massima collaborazione per migliorare la legge 23/2015 in materia – continuano – purché la norma venisse applicata prima dell’estate. Ci rendiamo conto invece che l’assessorato continua a prendere tempo, probabilmente a questo punto l’obiettivo è rimandare l’esame del ddl a settembre, o dopo il rimpasto di Giunta di cui si parla da tempo e che, da quanto si apprende dalla stampa, riguarderebbe anche l’assessorato all’ambiente.

Nel frattempo questi continui rinvii fanno sì che molte aziende possano operare ancora senza il necessario adeguamento. Ci chiediamo quanto tempo intenda far passare il Governo regionale prima di far applicare la legge. Da parte nostra – concludono i cinquestelle – continueremo a portare avanti questa battaglia a tutela della salute dei pugliesi”.