Emergenza neve, tempestivo l’intervento della Provincia sulle strade

A seguito dell’ondata di maltempo che in questi giorni ha colpito anche la provincia di Taranto, il presidente Tamburrano in costante contatto con il prefetto di Taranto, Umberto Guidato, “ha tempestivamente predisposto – si legge in una nota stampa – la pulizia delle strade provinciali dal manto nevoso che in questi ultimi giorni aveva reso impercorribili alcuni tratti del territorio ionico”.

Le zone maggiormente colpite sono state quelle di Laterza, Ginosa, Castellaneta e soprattutto Mottola dove le precipitazioni nevose hanno superato il metro di altezza.

“Numerose le aziende locali chiamate ad operare in assoluta emergenza e che con i mezzi spalaneve, spargisale e numerose pale meccaniche hanno consentito il salvataggio di persone rimaste isolate, l’accesso alle cabine Enel e alle cabine dei vari acquedotti totalmente ricoperte di neve e l’accesso ai canili e alle masserie inaccessibili per il ghiaccio creatosi a seguito di questa eccezionale ondata di gelo”.

“Sulla S.P. 23 è stata predisposta una squadra fissa di pronto intervento, in quanto trattasi della strada di accesso all’autostrada”.

“Tuttora prosegue il coordinamento tra i due Enti attraverso il costante monitoraggio della situazione stradale al fine di scongiurare grossi disagi alla circolazione dei mezzi e delle persone soprattutto in vista dei peggioramenti della situazione metereologica che sembra non darà tregua ancora per quest’altra settimana”.