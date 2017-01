Emergenza neve, la Marina Militare supporta le operazioni di soccorso

In questi ultimi giorni la Marina Militare contribuisce a fornire supporto alle operazioni di soccorso a favore della popolazione tarantina che è stata colpita da un forte maltempo.

“Dal primo pomeriggio di ieri – è scritto in una nota stampa – personale militare e civile della Marina Militare del Comando Marittimo Sud sta intervenuto su richiesta del prefetto di Taranto nella zona di Ginosa, in particolare, l’intervento si è reso necessario per liberare le strade dall’eccessiva quantità di neve caduta negli ultimi giorni. Sul posto sono stati inviati anche mezzi ed attrezzature quali: un pianale, una ruspa, due camion non ribaltabili, uno ribaltabile e altri mezzi minori”.

“Gli uomini e i mezzi della Marina, strumento militare flessibile e versatile che si inquadra nella capacità duale delle forze armate a supporto della collettività anche in casi di calamità naturali, supportano l’operato della Protezione Civile al fine di rimuovere la neve dalle strade e ed accelerare il ripristino della viabilità”.

“Negli anni – continua il comunicato – il personale della Marina Militare è sempre stato presente nei territori colpiti da eventi analoghi. Oltre all’attuale intervento a favore della popolazioni colpite dal sisma in centro Italia, si ricordano gli interventi per l’alluvione del Polesine nel 1951, per quelli di Venezia, Rovigo e Firenze nel 1966, per i terremoti del Friuli nel 1976, dell’Irpinia e Basilicata nel 1980, per l’alluvione del delta del Po nel 1994, per un terremoto in Turchia nel 1999, per i terremoti del Molise nel 2002 e dell’Abruzzo nel 2009 e per il soccorso umanitario alla popolazione di Haiti nel 2010”.