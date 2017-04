Elezioni, D’Amato alla presentazione dei candidati sindaco M5S di Mottola e Palagiano

La capodelegazione del MoVimento 5 Stelle Rosa D’Amato parrteciperà alla presentazione dei candidati 5Stelle alle elezioni amministrative di Palagiano e Mottola, in provincia di Taranto. Primo appuntamento sabato 21 aprile alle 19,30 alla Biblioteca comunale di Palagiano con il candidato sindaco Carlo Corgliano. Domenica 22 aprile, invece, a Mottola (ore 18 alla Sala Convegni) l’incontro con il candidato sindaco Giampiero Barulli. Presente a entrambi gli appuntamenti anche il consigliere regionale M5S Marco Galante.

Le attività del MoVimento 5 Stelle non si fermano qui. Domani 20 aprile a Oria (Brindisi) e sanato 21 aprile a Bisceglie (BAT) si terranno i workshop promossi dal M5S Europa sul tema “Fondi Europei e Politiche di coesione per il Sud”. A Oria l’appuntamento è per le 18 alla Biblioteca comunale De Pace, mentre a Bisceglie il workshop si terrà alla sede dell’associazione Open source a partire dalle 19.