Economia civile, il professor Enrico Giovannini domani a Taranto

Nuovo appuntamento con i forum di Economia Civile. Mercoledì, alle ore 17 nella sala Resta della Cittadella delle imprese in viale Virgilio, il professor Enrico Giovannini, ordinario di statistica economica all’università Tor Vergata di Roma, già presidente dell’Istat e ministro del Lavoro terrà una lezione.

“Il docente, oggi portavoce di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis), – è scritto in una nota stampa – ci presenterà nella sua vision e nei suoi obbiettivi, l’agenda 2030 così come adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (Onu) il 25 settembre 2015. In tale occasione cercheremo di sciogliere ogni riserva circa la proposta partecipazione di Taranto al prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile”.

“Il professor Giovannini è il più autorevole iniziatore della misura Bes (Bene Equo Sostenibile) recentemente adottata per legge dal Parlamento italiano ad integrazione del Pil (Prodotto Interno Lordo), quale valutatore economico sociale. È storica l’autorevole e fattiva partecipazione del professor Giovannini alla Commissione Sarkozy, con i premi Nobel Stiglitz e Sen, per la misurazione della performance economica e del progresso sociale, del 2008”.

“Chi legge il rapporto di quella commissione (e i vari rapporti Bes dell’Istat, anche questi grazie al professor Giovannini) coglie come la nostra storia tarentina e il nostro impegno siano arricchiti da metodo e mete per un futuro di migliore qualità della vita!”

“In occasione dell’appuntamento dell’8 febbraio, sarà data organica e circostanziata nota del corso formativo: ‘Progettazione e gestione di città e territori sostenibili’, a cura della Camera di Commercio e del nostro Centro con l’impegno scientifico del locale Politecnico e università nonché con le varie adesioni”.